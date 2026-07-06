Никто из актеров «Бригады» не пришел на похороны Высоковского Mash: актеры из «Бригады» пропустили похороны Высоковского

На похороны актера Александра Высоковского не пришел никто из его коллег по сериалу «Бригада», сообщает Telegram-канал Mash. С российским артистом простились 5 июля в подмосковном Пущино.

На траурной церемонии присутствовали только родственники и друзья актера. Отмечается, что похороны пропустили представители шоу-бизнеса, включая Дмитрия Дюжева, Сергея Безрукова, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова, снимавшихся с ним в сериале «Бригада».

Высоковский погиб 30 июня. В тот день актер вместе со своим сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы. В один момент он отошел вдоль течения реки и не вернулся. В поисках Высоковского также принимали участие специалисты с эхолотами и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее актер Александр Загрудный, который был другом и коллегой Высоковского, рассказал, что артист любил рыбачить в месте своей гибели в Московской области. По его словам, погибший хорошо знал эту территорию и сам неоднократно звал друзей туда на отдых.