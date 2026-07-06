Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 12:14

Никто из актеров «Бригады» не пришел на похороны Высоковского

Mash: актеры из «Бригады» пропустили похороны Высоковского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На похороны актера Александра Высоковского не пришел никто из его коллег по сериалу «Бригада», сообщает Telegram-канал Mash. С российским артистом простились 5 июля в подмосковном Пущино.

На траурной церемонии присутствовали только родственники и друзья актера. Отмечается, что похороны пропустили представители шоу-бизнеса, включая Дмитрия Дюжева, Сергея Безрукова, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова, снимавшихся с ним в сериале «Бригада».

Высоковский погиб 30 июня. В тот день актер вместе со своим сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы. В один момент он отошел вдоль течения реки и не вернулся. В поисках Высоковского также принимали участие специалисты с эхолотами и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее актер Александр Загрудный, который был другом и коллегой Высоковского, рассказал, что артист любил рыбачить в месте своей гибели в Московской области. По его словам, погибший хорошо знал эту территорию и сам неоднократно звал друзей туда на отдых.

Москва
бригада
Сергей Безруков
Дмитрий Дюжев
Владимир Вдовиченков
смерти
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.