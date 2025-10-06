Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:55

Московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве семью с несовершеннолетней дочерью принудительно выселяют из купленной в ипотеку квартиры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на супругов. По их словам, предыдущий владелец жилья оказался аферистом.

В публикации говорится, что суд вынес окончательное решение о выселении семьи, которая в 2019 году приобрела трехкомнатную квартиру в Южном Бутово за 10 млн рублей и исправно выплачивала ипотеку до января 2025 года. Как пишет канал, новые владельцы получили иск от департамента городского имущества с требованием аннулировать договор купли-продажи, так как предыдущий собственник приобрел жилье у человека, который незаконно получил квартиру от города посредством подделки документов.

Супруги уверяют, что предоставили многочисленные доказательства добросовестного приобретения жилья, включая справки из детского сада и школы дочери, чеки из фитнес-клуба и служб доставки. По словам семьи, суд счел, что покупатели «должны были догадаться» о подделке документов, несмотря на проведенные банком и риелтором проверки.

Росреестр не догадался, а мы должны были. Теперь суд не верит, что мы не мошенники. Нам говорят, что мы с ними (прошлыми владельцами. — NEWS.ru) в сговоре и в квартире вообще не живем, — приводятся слова супруга.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга лишилась купленной у пенсионерки квартиры после того, как сделала в ней ремонт. Женщина вложила в помещение средства от продажи своего жилья, наследство умершего мужа и взяла кредит. Однако через некоторое время выяснилось, что прежняя хозяйка подала заявление в полицию, утверждая, что стала жертвой мошенников. Суд принял решение в пользу пенсионерки.

Россия
Москва
выселение
квартиры
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.