Московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста

В Москве семью с несовершеннолетней дочерью принудительно выселяют из купленной в ипотеку квартиры, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на супругов. По их словам, предыдущий владелец жилья оказался аферистом.

В публикации говорится, что суд вынес окончательное решение о выселении семьи, которая в 2019 году приобрела трехкомнатную квартиру в Южном Бутово за 10 млн рублей и исправно выплачивала ипотеку до января 2025 года. Как пишет канал, новые владельцы получили иск от департамента городского имущества с требованием аннулировать договор купли-продажи, так как предыдущий собственник приобрел жилье у человека, который незаконно получил квартиру от города посредством подделки документов.

Супруги уверяют, что предоставили многочисленные доказательства добросовестного приобретения жилья, включая справки из детского сада и школы дочери, чеки из фитнес-клуба и служб доставки. По словам семьи, суд счел, что покупатели «должны были догадаться» о подделке документов, несмотря на проведенные банком и риелтором проверки.

Росреестр не догадался, а мы должны были. Теперь суд не верит, что мы не мошенники. Нам говорят, что мы с ними (прошлыми владельцами. — NEWS.ru) в сговоре и в квартире вообще не живем, — приводятся слова супруга.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга лишилась купленной у пенсионерки квартиры после того, как сделала в ней ремонт. Женщина вложила в помещение средства от продажи своего жилья, наследство умершего мужа и взяла кредит. Однако через некоторое время выяснилось, что прежняя хозяйка подала заявление в полицию, утверждая, что стала жертвой мошенников. Суд принял решение в пользу пенсионерки.