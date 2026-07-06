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06 июля 2026 в 10:42

Женщина напала на восьмилетнюю школьницу в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Красноярска напала на школьницу, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова. Мать восьмилетней девочки рассказала, что нападавшая им незнакома.

Уточняется, что в ситуацию вмешались очевидцы. Они отогнали агрессивную женщину, и та покинула место происшествия. Правоохранители сейчас выясняют, кем является нападавшая, и восстанавливают картину случившегося.

Ранее медики из Петербурга смогли спасти подростка, получившего серьезные ранения ножом. Молодого человека, потерявшего много крови, привезли в больницу прямо из пункта выдачи заказов. Его самочувствие врачи охарактеризовали как критическое. Уточняется, что на подростка напала женщина. После операции докторам удалось нормализовать его состояние.

Между тем стало известно, что в Алтайском крае мужчина незаконно удерживал 15-летнего подростка в помещении гаража недостроенного здания, а после напал на его отца, прибывшего на помощь. Как рассказали родители, школьник проходил неподалеку от недостроя в коттеджном поселке Солнечная Поляна вместе с тремя подругами.

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