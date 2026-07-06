Аналитик ответил, как изменятся ставки по вкладам Аналитик Остапкович: ставки по вкладам будут снижаться

Ставки по вкладам продолжат снижаться, заявил aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он отметил, что эти показатели зависят от величины ключевой ставки.

Думаю, что ключевая ставка будет понижаться, может быть, меньшими темпами. В последний раз банк сократил шаг, понизив не на 0,5, а на 0,25. Но все равно тенденция идет к понижению. Значит, будет снижаться ставка по депозиту, — заявил Остапкович.

Аналитик подчеркнул, что кредиты также станут более доступными для населения. По его словам, россияне начнут охотнее брать ипотеку и совершать дорогостоящие покупки.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких обстоятельствах. Он назвал распространяемые слухи абсурдными и отметил, что они, судя по всему, закончатся не скоро.