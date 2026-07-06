Появились кадры задержания завербованного спецслужбами Украины россиянина

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Как уточнили в ведомстве, он пытался рассылать военнослужащим взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы.

Ранее силовики пресекли массовую рассылку взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы. Правоохранители задержали 23-летнего россиянина. Он забрал из схронов в Челябинске взрывные устройства и отправил их по почте военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве и других регионах РФ.

Кроме того, задержанный в Краснодарском крае агент СБУ во время допроса сообщил, что вышел на связь с украинской спецслужбой через сайт и передал Киеву координаты критически важных объектов. Он также рассказал, что фиксировал расположение систем противовоздушной обороны, местной войсковой части и крупных гражданских нефтехранилищ.

До этого Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что сотрудники ведомства предотвратили теракт на железной дороге в Пятигорске Ставропольского края. По подозрению в подготовке преступления был задержан уроженец одной из стран Центральной Азии.