Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине новые финансовые вливания на производство беспилотников после ударов российских сил по украинским предприятиям дронового сектора. Она также написала в соцсети X о намерении «интенсивно работать» над формированием 21-го пакета санкций. Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, на который также приглашена, намерена поднять вопрос о поставках Украине систем противовоздушной обороны.

На прошлой неделе мы предоставили первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро, — заявила глава ЕК.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что фон дер Ляйен, по его мнению, открыто признает ведение ЕС войны против России и полное финансирование прокси-конфликта. Он отметил, что Евросоюз направляет средства на боевые действия, а не на восстановление экономики.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ могли спрятать сотни беспилотников под землей и за пределами страны для будущих атак на Россию. По его словам, в основном украинские дроны располагаются на территориях Италии, Германии и Литвы.