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06 июля 2026 в 11:24

Европа собралась передать Украине колоссальную сумму после успехов ВС РФ

Фон дер Ляйен заявила, что Европа передаст Украине новые деньги на БПЛА

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине новые финансовые вливания на производство беспилотников после ударов российских сил по украинским предприятиям дронового сектора. Она также написала в соцсети X о намерении «интенсивно работать» над формированием 21-го пакета санкций. Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, на который также приглашена, намерена поднять вопрос о поставках Украине систем противовоздушной обороны.

На прошлой неделе мы предоставили первые €4 млрд из €90 млрд на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро, — заявила глава ЕК.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что фон дер Ляйен, по его мнению, открыто признает ведение ЕС войны против России и полное финансирование прокси-конфликта. Он отметил, что Евросоюз направляет средства на боевые действия, а не на восстановление экономики.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ могли спрятать сотни беспилотников под землей и за пределами страны для будущих атак на Россию. По его словам, в основном украинские дроны располагаются на территориях Италии, Германии и Литвы.

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Украина
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