Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 11:21

Невролог раскрыла главного врага качественного сна

Невролог Мамадалиева назвала поздний ужин наиболее вредной привычкой перед сном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поздний ужин считается наиболее вредной привычкой перед сном — особенную опасность представляет употребление тяжелой, жирной или сладкой еды в сочетании с алкоголем, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» невролог Миляуша Мамадалиева. По ее словам, такой прием пищи нагружает практически весь организм, включая пищеварительную и нервную системы, печень, поджелудочную железу и сердце.

Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность, — отметила Мамадалиева.

Она добавила, что поздний ужин грозит не только лишним весом: если лечь спать с полным желудком, кислота может попасть в пищевод, вызывая изжогу и раздражение, а со временем — хронические проблемы. А если на ночь съесть сладкое, уровень сахара сначала резко подскочит, а затем упадет — отсюда частые пробуждения, тревожные сны, вздрагивания и ощущение разбитости утром.

Ранее сомнолог Борис Яковлев рассказал, что постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета. Он отметил, что даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца.

Здоровье
неврологи
Life Style
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.