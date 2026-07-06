Невролог раскрыла главного врага качественного сна

Поздний ужин считается наиболее вредной привычкой перед сном — особенную опасность представляет употребление тяжелой, жирной или сладкой еды в сочетании с алкоголем, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» невролог Миляуша Мамадалиева. По ее словам, такой прием пищи нагружает практически весь организм, включая пищеварительную и нервную системы, печень, поджелудочную железу и сердце.

Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность, — отметила Мамадалиева.

Она добавила, что поздний ужин грозит не только лишним весом: если лечь спать с полным желудком, кислота может попасть в пищевод, вызывая изжогу и раздражение, а со временем — хронические проблемы. А если на ночь съесть сладкое, уровень сахара сначала резко подскочит, а затем упадет — отсюда частые пробуждения, тревожные сны, вздрагивания и ощущение разбитости утром.

Ранее сомнолог Борис Яковлев рассказал, что постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета. Он отметил, что даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца.