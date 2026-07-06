Появление российских Ту-142 заставило Великобританию поднять авиацию

На минувшей неделе Лондон поднял истребители для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142, сообщает издание Politico со ссылкой на оборонное ведомство Соединенного Королевства. Инцидент, по данным источника, произошел 2 июля.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море. Российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35, уточняется в материале. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что все вылеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в точном соответствии с международными нормами эксплуатации воздушного пространства.

Ранее в небе над Румынией вблизи Черного моря и границы с Украиной был зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3A Sentry. Согласно обнародованным сведениям, в 01:27 по московскому времени воздушное судно осуществляло полет над территорией Румынии.