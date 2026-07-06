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06 июля 2026 в 11:27

Не менее 25 человек погибли в тюрьме Шри-Ланки в результате столкновений

Полиция Шри-Ланки: в тюрьме Негомбо погибли минимум 25 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В тюрьме города Негомбо на западе Шри-Ланки погибли не менее 25 человек и около 100 получили ранения в результате массовых беспорядков, сообщила ланкийская полиция. Среди жертв оказались также сотрудники пенитенциарной службы.

По данным правоохранительных органов Шри-Ланки, столкновения в тюрьме произошли утром в понедельник, 6 июля, спустя несколько часов после того, как удалось подавить беспорядки между заключенными, которые начались накануне. Отмечается, что погибли по меньшей мере четверо сотрудников и еще четверо заключенных. Личности остальных жертв устанавливаются полицией.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел в мэрию чешского города Усти-над-Лабем и сдался в руки местной полиции как беглец из немецкой тюрьмы. Среди возможных причин поступка назывались смирение с судьбой и аномальная жара в стране.

Также свердловский суд взыскал с осужденных террористов, которые сбежали из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.

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