Не менее 25 человек погибли в тюрьме Шри-Ланки в результате столкновений

Не менее 25 человек погибли в тюрьме Шри-Ланки в результате столкновений Полиция Шри-Ланки: в тюрьме Негомбо погибли минимум 25 человек

В тюрьме города Негомбо на западе Шри-Ланки погибли не менее 25 человек и около 100 получили ранения в результате массовых беспорядков, сообщила ланкийская полиция. Среди жертв оказались также сотрудники пенитенциарной службы.

По данным правоохранительных органов Шри-Ланки, столкновения в тюрьме произошли утром в понедельник, 6 июля, спустя несколько часов после того, как удалось подавить беспорядки между заключенными, которые начались накануне. Отмечается, что погибли по меньшей мере четверо сотрудников и еще четверо заключенных. Личности остальных жертв устанавливаются полицией.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел в мэрию чешского города Усти-над-Лабем и сдался в руки местной полиции как беглец из немецкой тюрьмы. Среди возможных причин поступка назывались смирение с судьбой и аномальная жара в стране.

Также свердловский суд взыскал с осужденных террористов, которые сбежали из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.