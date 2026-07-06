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06 июля 2026 в 09:05

Суд сжалился над многомиллионным имуществом отца «королевы марафонов»

Суд вернул отцу Блиновской квартиру и имущество в Москве на 50 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Апелляционный суд вернул отцу блогера Елены Блиновской Олегу Останину квартиру и имущество в Москве стоимостью 50 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Суд отменил решение об изъятии апартаментов площадью около 80 квадратных метров в Четвертом Верхне-Михайловском проезде, машино-мест и кладовок, расположенных в жилом комплексе бизнес-класса.

При этом в марте арбитражный суд постановил выставить всю эту недвижимость на торги на основании решения о том, что «королева марафонов» фиктивно переоформила имущество на отца с целью сокрытия активов от налоговой. Сам Останин неоднократно пытался доказать в судебных заседаниях, что приобрел недвижимость на собственные средства, а его суммарный доход за несколько лет превысил 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Блиновская, отбывавшая наказание во Владимирской области, стала получать около 6,7 тыс. рублей в месяц. До задержания ежемесячный доход создательницы марафонов желаний оценивался примерно в 100 млн рублей. Блиновская работает швеей в исправительном учреждении.

Кроме того, Арбитражный суд Вологодской области приостановил рассмотрение иска финансового управляющего Блиновской о взыскании около 37 млн рублей с ООО «Аквакультура». Предприятие, занимавшееся разведением рыбы, принадлежало семье «королевы марафонов».

Россия
Елена Блиновская
имущество
суды
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