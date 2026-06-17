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17 июня 2026 в 12:34

Суд взял паузу в деле вологодских акваферм «королевы марафонов»

Суд приостановил рассмотрение иска на 37 млн рублей к рыбному бизнесу Блиновской

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Арбитражный суд Вологодской области приостановил рассмотрение иска финансового управляющего блогерши Елены Блиновской о взыскании около 37 млн рублей с ООО «Аквакультура», передает РИА Новости. Предприятие было создано для разведения рыбы и принадлежало семье «королевы марафонов».

Судебное производство прекращено до рассмотрения новых заявлений финуправляющей Марии Ознобихиной о недействительности сделок с «Аквакультурой». При этом прежде суды согласились с ее доводами, что компания финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской Алексей помогает организовать 3D-производство запчастей для дронов непосредственно на передовой в зоне СВО. Он второй год служит в зоне боевых действий в звании младшего сержанта. Блиновский числится в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР и действует под позывным Брикс.

До этого Арбитражный суд постановил взыскать с экс-подруги Блиновской и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко 133 млн рублей. Соответствующую просьбу подала Ознобихина. Арбитраж удовлетворил ходатайство о признании незаконными 55 платежей.

Общество
Елена Блиновская
суды
Вологодская область
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