Суд взял паузу в деле вологодских акваферм «королевы марафонов» Суд приостановил рассмотрение иска на 37 млн рублей к рыбному бизнесу Блиновской

Арбитражный суд Вологодской области приостановил рассмотрение иска финансового управляющего блогерши Елены Блиновской о взыскании около 37 млн рублей с ООО «Аквакультура», передает РИА Новости. Предприятие было создано для разведения рыбы и принадлежало семье «королевы марафонов».

Судебное производство прекращено до рассмотрения новых заявлений финуправляющей Марии Ознобихиной о недействительности сделок с «Аквакультурой». При этом прежде суды согласились с ее доводами, что компания финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской Алексей помогает организовать 3D-производство запчастей для дронов непосредственно на передовой в зоне СВО. Он второй год служит в зоне боевых действий в звании младшего сержанта. Блиновский числится в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР и действует под позывным Брикс.

До этого Арбитражный суд постановил взыскать с экс-подруги Блиновской и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко 133 млн рублей. Соответствующую просьбу подала Ознобихина. Арбитраж удовлетворил ходатайство о признании незаконными 55 платежей.