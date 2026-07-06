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06 июля 2026 в 10:01

ОДК показала на выставке новую разработку для беспилотников

ОДК показала на выставке новый мотор АПД-13 для гражданских БПЛА

Фото: Ростех
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Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) представила на выставке ИННОПРОМ новейший поршневой двигатель АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских беспилотников, сообщается в пресс-релизе госкорпорации. Установка уже прошла наземные и летные испытания.

Перспективные двигатели ОДК представлены на стенде Минпромторга России на промышленной выставке ИННОПРОМ. Разработки расширяют линейку силовых установок для гражданских беспилотных летательных аппаратов и малой авиации, — говорится в сообщении.

Также на выставке представлена силовая установка М105 для малой авиации. Она находится на финальной стадии получения сертификата разработчика от Росавиации.

Ранее представитель компании-разработчика сообщил на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, что новейший российский беспилотный комплекс мониторинга «Сокол» может осуществлять полеты как полностью в автоматическом режиме, так и с ручной коррекцией маршрута. Аппарат способен самостоятельно лететь по заранее запрограммированной траектории.

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