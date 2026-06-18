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18 июня 2026 в 13:39

Инженеры раскрыли, в чем главная фишка нового российского БПЛА «Сокол»

РИА Новости: новый БПЛА «Сокол» может совершать полет в автономном режиме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Новейший российский беспилотный комплекс мониторинга «Сокол» способен выполнять полеты как в полностью автоматическом режиме, так и с ручной корректировкой курса, сообщил РИА Новости представитель компании-разработчика на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Дрон может самостоятельно следовать по заранее заложенному маршруту, а также переключаться в полуавтоматический режим для ручного управления.

Беспилотник может самостоятельно лететь в автоматическом режиме по заранее подготовленному маршруту. Также имеется возможность полета в полуавтоматическом режиме — вручную корректировать траекторию, когда точность навигации падает из-за внешних факторов, — говорится в сообщении.

Ранее группа компаний «Беспилотные системы» приступила к отгрузкам в Белоруссию усовершенствованных версий разведывательных дронов Supercam S350, в том числе оснащенных мобильными командными пунктами на шасси пикапов. Спрос со стороны белорусских силовиков на обновленный вариант аппарата заметно вырос, и поставки нового поколения уже начались.

Кроме того, на полях форума Россия — АСЕАН был представлен беспилотный летательный аппарат ARA PRO, оснащенный системой цифровой передачи информации. Представитель ГК «Прикладная робототехника» Ильнур Хайруллин сообщил, что данный дрон разработан для применения в сельскохозяйственной отрасли.

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