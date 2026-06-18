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18 июня 2026 в 13:19

Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Первый реанимобиль с пострадавшими в результате атаки украинских войск на автобус с белорусскими гражданами прибыл из Брянской области в Минск, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». Машина скорой помощи следует в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.

Реанимобили с ранеными пересекли государственную границу Белоруссии примерно в 11:19 мск. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения столицы.

Ранее временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с атакой украинского беспилотника на пассажирский автобус, в котором находились дети. Ему вручили ноту протеста.

Кроме того, плава Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал удар украинского дрона по детскому автобусу в Брянской области как бандитизм и неприкрытый фашизм. По словам политика, произошедшее нельзя считать просто терактом — это преднамеренная расправа над несовершеннолетними.

Также представитель Генпрокуратуры Юлиана Алексеева сообщила, что ведомство взяло на особый контроль расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу. Для оперативного руководства и взаимодействия всех привлеченных служб на место трагедии выехал прокурор региона.

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