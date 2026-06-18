МИД Белоруссии вручил украинскому дипломату ноту протеста

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого из-за атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на пассажирский автобус с детьми. Ему вручили ноту протеста, передает ТАСС.

Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бандитизмом и открытым фашизмом удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу с детьми в Брянской области. По мнению белорусского лидера, случившееся выходит за рамки теракта и говорит о целенаправленной атаке на малолетних граждан.

До этого представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в автобусе, атакованном украинскими войсками в Брянской области, находились учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. По ее словам, подростки направлялись из Гомеля в Геленджик для отдыха.