Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны

Группа компаний «Беспилотные системы» начала поставки в Белоруссию модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350, в том числе с мобильными пунктами управления на базе пикапов, сообщили ТАСС в компании на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026». Интерес белорусских силовых структур к обновленной модели значительно вырос, а поставки нового поколения уже осуществляются.

Со стороны силовых структур Белоруссии интерес к продукции марки Supercam очень заметный — помимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия. И поставки Минску «Суперкамов» нового поколения уже начались, в том числе и версия мобильного комплекса с пикапом, — сказала представитель компании.

Ранее боец Кот сообщил: «Ланцеты» применяются ВС России для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. По его словам, эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

До этого, сообщалось, что смертоносность российских «Ланцетов» кратно повысилась. По информации американских журналистов, модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета.