В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO

В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO БПЛА ARA PRO представили на форуме АСЕАН — Россия в Казани

На форуме АСЕАН — Россия показали беспилотный летательный аппарат ARA PRO с цифровой передачей данных. Представитель ГК «Прикладная робототехника» Ильнур Хайруллин рассказал NEWS.ru, что дрон предназначен для использования в агропромышленности.

На нашем стенде представлен уникальный беспилотный летательный аппарат для решения многофункциональных задач. Данное решение может быть оснащено различной полезной нагрузкой. <...> Данные аппараты поднимаются в воздух, проводят мониторинг полей? — уточнил Хайруллин.

Ранее на стенде участников саммита «Россия — АСЕАН» в Казани представили новейший российский самоходный опрыскиватель от фирмы «Татагрохимсервис». По словам представителя компании, техника производится в Татарстане из отечественных комплектующих.

До этого сообщалось, что специалисты из Томского и Новосибирского государственных университетов разработали уникальную нейросеть, которая может диагностировать депрессию с высокой точностью — до 93%. Разработка станет ключевым элементом автоматизированной системы диагностики расстройств.