Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 18:51

В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO

БПЛА ARA PRO представили на форуме АСЕАН — Россия в Казани

БПЛА ARA PRO БПЛА ARA PRO Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На форуме АСЕАН — Россия показали беспилотный летательный аппарат ARA PRO с цифровой передачей данных. Представитель ГК «Прикладная робототехника» Ильнур Хайруллин рассказал NEWS.ru, что дрон предназначен для использования в агропромышленности.

На нашем стенде представлен уникальный беспилотный летательный аппарат для решения многофункциональных задач. Данное решение может быть оснащено различной полезной нагрузкой. <...> Данные аппараты поднимаются в воздух, проводят мониторинг полей? — уточнил Хайруллин.

Ранее на стенде участников саммита «Россия — АСЕАН» в Казани представили новейший российский самоходный опрыскиватель от фирмы «Татагрохимсервис». По словам представителя компании, техника производится в Татарстане из отечественных комплектующих.

До этого сообщалось, что специалисты из Томского и Новосибирского государственных университетов разработали уникальную нейросеть, которая может диагностировать депрессию с высокой точностью — до 93%. Разработка станет ключевым элементом автоматизированной системы диагностики расстройств.

Россия
БПЛА
агропромышленность
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мелони раскрыла, кого видит переговорщиком с Россией от ЕС
«Геббельсовская пропаганда»: словам Тихановской о России нашли объяснение
«Тяжелый день»: мэр Энергодара раскрыл последствия атаки ВСУ
Подозреваемого в убийстве депутата Трабера этапировали в Москву
Адвокат ответил, что может грозить бывшим хозяевам медведицы Майки
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми
ВСУ обвинили в сознательном ударе по автобусу с детьми
Стало известно, как изменилось отношение россиян к качеству жилья
В России впервые начнут тестировать БПЛА на территории аэропорта
Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть «скелеты из шкафов»
«Это бандиты»: экс-нардеп о планах Украины увеличить долю наемников в армии
«Мы молимся дальше»: жених Лерчек разоткровенничался о ее зрении
В правительстве рассказали о развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке
В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO
Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем
Гостям саммита показали аппарат УЗИ со встроенным «врачебным консилиумом»
«Это шок»: Герой России Борисенко о смерти космонавта Самокутяева
Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Путин провел переговоры с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.