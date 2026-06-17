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17 июня 2026 в 09:21

В России появилась первая в мире нейросеть для диагностики депрессии

В Сибири разработали мультимодальный алгоритм для диагностики депрессии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Специалисты из Томского и Новосибирского государственных университетов разработали уникальную нейросеть, которая может диагностировать депрессию с высокой точностью — до 93%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. Разработка станет ключевым элементом автоматизированной системы диагностики расстройств, что позволит врачам точно и объективно ставить диагнозы.

Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN). Впервые в мире исследователям удалось объединить в одном алгоритме данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) и генетические маркеры, которые большинство подходов анализируют по отдельности. Нейросеть научилась определять наличие расстройства с точностью 93%, что создает основу для более объективной диагностики в психиатрии, — следует из сообщения.

По словам младшего научного сотрудника ТГУ Неды Фироз, разработка не заменяет врача-психиатра, а служит вспомогательным инструментом для объективной диагностики. Нейросеть точно анализирует данные пациентов, выявляя сложные сочетания признаков и исключая субъективность в диагностике депрессии, что создает основу для автоматизированной системы.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак отругал чиновников за чрезмерное использование ИИ после того, как на презентации ему показали трехногого мальчика. Ошибка обнаружилась в докладе председателя комитета ГО и ЧС Юрия Леонтьева.

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