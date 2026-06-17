В России появилась первая в мире нейросеть для диагностики депрессии

В России появилась первая в мире нейросеть для диагностики депрессии В Сибири разработали мультимодальный алгоритм для диагностики депрессии

Специалисты из Томского и Новосибирского государственных университетов разработали уникальную нейросеть, которая может диагностировать депрессию с высокой точностью — до 93%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. Разработка станет ключевым элементом автоматизированной системы диагностики расстройств, что позволит врачам точно и объективно ставить диагнозы.

Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN). Впервые в мире исследователям удалось объединить в одном алгоритме данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) и генетические маркеры, которые большинство подходов анализируют по отдельности. Нейросеть научилась определять наличие расстройства с точностью 93%, что создает основу для более объективной диагностики в психиатрии, — следует из сообщения.

По словам младшего научного сотрудника ТГУ Неды Фироз, разработка не заменяет врача-психиатра, а служит вспомогательным инструментом для объективной диагностики. Нейросеть точно анализирует данные пациентов, выявляя сложные сочетания признаков и исключая субъективность в диагностике депрессии, что создает основу для автоматизированной системы.

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