17 ноября 2025 в 10:01

Омская агропродукция впервые вышла на рынки Иордании, Колумбии и Того

Фото: Frank Bienewald/imageBROKER/Global Look Press
Омская область в 2024 году расширила экспортную географию агропромышленной продукции, впервые отправив товары в Иорданию, Колумбию и Того, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко. Общий объем зарубежных поставок превысил $254 млн (20,5 млрд рублей).

С начала года омские товары направлялись в 43 страны мира. Помимо постоянных партнеров — Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана — к списку импортеров добавились новые государства. Так, пшеница Омской области впервые поставляется в Того, зернобобовые — в Иорданию, а другие виды продукции — в Колумбию, — сказал Хоценко.

Он отметил, что в экспортируемой продукции более 80% составляют масличные, зернобобовые и зерновые культуры, а также продукты переработки.

Омская область традиционно остается одним из ключевых сельскохозяйственных регионов Сибири. Ежегодно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых. В 2024 году регион показал лучший результат за последние полтора десятилетия, приблизившись к отметке в 4 млн тонн урожая.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень» заявил, что российский агропромышленный комплекс за последние 10 лет вырос более чем на 50%. По его словам, которые приводятся на официальном сайте правительства, за это время отрасль стала более технологичной и конкурентоспособной.

Омская область
АПК
экспорт
импорт
агропромышленность
Виталий Хоценко
