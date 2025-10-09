«Вырос на 50%»: Мишустин заявил об успехах в важной для России отрасли

Российский агропромышленный комплекс за последние 10 лет вырос более чем на 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень». По его словам, которые приводятся на официальном сайте правительства, за это время отрасль стала более технологичной и конкурентоспособной.

За 10 лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным, — подчеркнул глава кабмина РФ.

Он отметил, что возродившееся в РФ за этот период сельское хозяйство стало одной из основ укрепления суверенитета страны. Есть положительная динамика по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений, также прослеживается прирост по мясу и молоку, добавил Мишустин.

Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны, — заключил премьер.

Ранее гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин заявил, что в Москве стартовал конкурс «Лидеры АПК». По его словам, проект, созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина, направлен на выявление и развитие лучших управленцев в сфере сельского хозяйства.