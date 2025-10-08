Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:05

На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс

В Москве на выставке «Золотая осень» стартовал конкурс «Лидеры АПК»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XXVII Российской агропромышленной выставке ‭«Золотая осень — 2025» на территории выставочного комплекса ‭«Тимирязев Центр» в Москве Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XXVII Российской агропромышленной выставке ‭«Золотая осень — 2025» на территории выставочного комплекса ‭«Тимирязев Центр» в Москве Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

В Москве дали старт конкурсу «Лидеры АПК» на выставке «Золотая осень», сообщил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин в Telegram-канале. По его словам, проект создан по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Сегодня, в день открытия главной аграрной выставки страны «Золотая осень», мы официально дали старт конкурсу «Лидеры АПК». Проект, запущенный по поручению Президента России Владимира Путина, направлен на выявление, объединение и развитие лучших управленцев в сфере сельского хозяйства, — написал Бетин.

В ходе первого дня выставки гендиректор платформы представил концепцию конкурса премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава правительства высоко оценил новый проект и пожелал удачи участникам.

Ранее организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ и администрацией Краснодарского края о сотрудничестве по дальнейшему развитию площадки. Стороны договорились увеличивать число участников выставки, привлекая новые производственные компании из России и других стран.

