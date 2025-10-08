На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс

В Москве дали старт конкурсу «Лидеры АПК» на выставке «Золотая осень», сообщил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин в Telegram-канале. По его словам, проект создан по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Сегодня, в день открытия главной аграрной выставки страны «Золотая осень», мы официально дали старт конкурсу «Лидеры АПК». Проект, запущенный по поручению Президента России Владимира Путина, направлен на выявление, объединение и развитие лучших управленцев в сфере сельского хозяйства, — написал Бетин.
В ходе первого дня выставки гендиректор платформы представил концепцию конкурса премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава правительства высоко оценил новый проект и пожелал удачи участникам.
Ранее организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ и администрацией Краснодарского края о сотрудничестве по дальнейшему развитию площадки. Стороны договорились увеличивать число участников выставки, привлекая новые производственные компании из России и других стран.