На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XXVII Российской агропромышленной выставке ‭«Золотая осень — 2025» на территории выставочного комплекса ‭«Тимирязев Центр» в Москве

В Москве дали старт конкурсу «Лидеры АПК» на выставке «Золотая осень», сообщил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин в Telegram-канале. По его словам, проект создан по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Сегодня, в день открытия главной аграрной выставки страны «Золотая осень», мы официально дали старт конкурсу «Лидеры АПК». Проект, запущенный по поручению Президента России Владимира Путина, направлен на выявление, объединение и развитие лучших управленцев в сфере сельского хозяйства, — написал Бетин.

В ходе первого дня выставки гендиректор платформы представил концепцию конкурса премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава правительства высоко оценил новый проект и пожелал удачи участникам.

