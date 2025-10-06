Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ

Организатор форума «БИОПРОМ-2025», компания «Формика Ивент», заключила соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ, а также администрацией Краснодарского края о сотрудничестве по дальнейшему развитию площадки «БИОПРОМ». Церемония состоялась в культурно-деловом центре «Геленджик Арена».

В частности, документ подписали глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор компании «Формика Ивент» Екатерина Егорычева. Соглашение предполагает ежегодное проведение форума «БИОПРОМ» на базе «Геленджик Арены».

Стороны договорились увеличивать число участников «БИОПРОМа», привлекая на выставку новые производственные компании из России и других стран. Планируется, что форум станет ключевой стратегической площадкой для консолидации усилий государства, науки и бизнеса в целях продвижения биотехнологий.

Крупнейший международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» начался 6 октября в Краснодарском крае. Мероприятие объединило ученых, инвесторов, предпринимателей и экспертов из разных областей. Оно продлится до 7 октября.