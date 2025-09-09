Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике

6–7 октября 2025 года в Геленджике уже во второй раз пройдет Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». В этом году в рамках форума состоится уникальное событие — совместное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России.

Министры промышленности всех российских регионов будут представлены на БИОПРОМ-2025. Также планируется проведение Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, в рамках которого будет рассмотрен ход подготовки паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение биоэкономики», а главы региональных министерств представят доклады о реализуемых инициативах в сфере биотехнологий. Кроме того, представители бизнеса и научного сообщества расскажут о собственных флагманских проектах, направленных на развитие отрасли. Ожидается также презентация стратегии развития отрасли биоэкономики, разработкой которой занимается Курчатовский институт.

Форум БИОПРОМ — важная площадка для консолидации усилий государства, бизнеса и науки в развитии биотехнологической отрасли. Во время его работы запланирован целый ряд мероприятий с участием чиновников федерального уровня. На главной сессии «Технологии для жизни» выступит первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Спикерами также станут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, помощник президента Андрей Фурсенко, — сообщил программный директор БИОПРОМ Антон Атрашкин.

Фото: Биопром

В деловую программу 2025 года войдут стратегически важные тематические сессии:

«Биоэкономика по стандарту: формирование новых норм для инновационной продукции» — обсуждение роли технического регулирования, актуализации ГОСТов и развития нормативной базы для ускоренного вывода биотехнологической продукции на рынок.

«Технологии для жизни» — главная стратегическая сессия, посвященная вопросу роли технологий, интеграции искусственного интеллекта в улучшении здоровья человека, повышения качества его жизни.

«Газ как сырье: новые возможности микробиологической переработки» — сессия о передовых решениях в области микробиологической конверсии природного газа и CO₂ в полезные вещества и биоразлагаемые материалы.

«Биотехнологическая одиссея» — дискуссия о применении биотехнологий в космосе, разработках для замкнутых биосистем и трансфере космических решений в наземные отрасли.

БИОПРОМ является не только экспертной дискуссионной площадкой, но и реальной точкой запуска крупных национальных проектов, нацеленных на масштабирование российских биотехнологий и укрепление позиций России в глобальной биоэкономике.

На встрече G20 по биоэкономике 25–28 мая 2025 года в ЮАР был анонсирован международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Встреча проходила в городе Мбомбела, на базе Университета Мпумаланга.