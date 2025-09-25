В Геленджике пройдет международный форум «БИОПРОМ»

В Геленджике состоится крупнейший международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Мероприятие пройдет в комплексе «Геленджик Арена» 6–7 октября и объединит ученых, инвесторов, предпринимателей и экспертов, занимающихся разработками в медицине, фармацевтике, косметике, пищевой промышленности и экологии.

В рамках БИОПРОМа запланированы более 40 тематических сессий. При этом будут представлены новейшие разработки, такие как портативный аппарат ИВЛ, лекарственные средства, тесты и технологии редактирования геномов.

В области ортопедии будут представлены новые модели протезов, а отечественные компании продемонстрируют разработки в сфере питания и косметики. Деловая программа включает экспертные сессии, круглые столы и стратегическую сессию «Технологии для жизни» с участием высокопоставленных представителей правительства и бизнеса.

Ранее на встрече G20 по биоэкономике в ЮАР был анонсирован международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Встреча проходила в городе Мбомбела, на базе Университета Мпумаланга.