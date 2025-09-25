Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 12:44

В Геленджике пройдет международный форум «БИОПРОМ»

Фото: Пресс-служба Биопрома

В Геленджике состоится крупнейший международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Мероприятие пройдет в комплексе «Геленджик Арена» 6–7 октября и объединит ученых, инвесторов, предпринимателей и экспертов, занимающихся разработками в медицине, фармацевтике, косметике, пищевой промышленности и экологии.

В рамках БИОПРОМа запланированы более 40 тематических сессий. При этом будут представлены новейшие разработки, такие как портативный аппарат ИВЛ, лекарственные средства, тесты и технологии редактирования геномов.

В области ортопедии будут представлены новые модели протезов, а отечественные компании продемонстрируют разработки в сфере питания и косметики. Деловая программа включает экспертные сессии, круглые столы и стратегическую сессию «Технологии для жизни» с участием высокопоставленных представителей правительства и бизнеса.

Ранее на встрече G20 по биоэкономике в ЮАР был анонсирован международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Встреча проходила в городе Мбомбела, на базе Университета Мпумаланга.

Россия
Геленджик
форумы
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.