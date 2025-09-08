Стало известно, смогут ли обычные граждане устроиться пилотами агродронов

Обычные граждане могут получить удостоверение пилота и работать операторами сельскохозяйственных дронов, заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, инструктор БПЛА Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции «Перспективы использования беспилотников в сельском хозяйстве». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, получение лицензии в таком случае будет платным, в отличие от ветеранов СВО.

Участники специальной военной операции бесплатно имеют такую возможность — пройти обучение. Если кто их заинтересованных граждан хочет пройти [обучение], если это частные компании, то это будет сколько-то стоит. Можно получить удостоверение внешнего пилота, — пояснил он.

При этом Афанасьев добавил, что при применении сельскохозяйственных дронов будут ограничения, связанные с использованием воздушного пространства. Однако можно перенести производство в другой регион.

Ранее гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко заявил, что пилот агродрона может зарабатывать ежемесячно до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельскохозяйственные угодья. По его словам, эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в сфере беспилотных авиационных систем.