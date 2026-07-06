Спасатель объяснил, почему нужно ввести правовой статус для сапбордов Спасатель Джетыгенов: отсутствие правил для сапбордов несет серьезные риски

Сапбордам необходим правовой статус, поскольку они входят в отдельную зону риска, пояснил в беседе с NEWS.ru руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов. По его словам, сапбордисты должны соблюдать ряд правил безопасности.

Долгое время они находились вне правового поля, что порождало беспечность. Однако сейчас МЧС активно развивает этот вопрос. Главное правило для сапбордиста — наличие спасжилета и строгое ограничение количества людей. Сапборд — это одноместное плавсредство, если иное не предусмотрено его конструкцией. И безусловно, категорически запрещено выходить на сапборде в нетрезвом виде, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России предложили закрепить правовой статус сапбордов и ввести обязательное ношение спасательных жилетов для пользователей на фоне участившихся несчастных случаев на воде.

Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов пояснил, что в настоящее время сапборды относятся к категории спортивного инвентаря. По его словам, первым шагом должно стать законодательное закрепление правового статуса сапбордов и определение надзорного органа, на который будет возложена ответственность за контроль их эксплуатации. Уже после этого специалисты предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапах в зоны судового хода, а также установить максимально допустимое расстояние от берега.