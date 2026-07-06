Аджика из кабачков: бюджетная заготовка, которая заменяет и соус, и закуску. Зимой добавляю в горячее

Аджика из кабачков: бюджетная заготовка, которая заменяет и соус, и закуску. Зимой добавляю в горячее

Беру молодые кабачки, помидоры, перец и чеснок — и за час готовлю аджику, которая отлично хранится при комнатной температуре и зимой напоминает о лете. Все овощи перекручиваю через мясорубку, добавляю масло, уксус, соль и сахар, тушу до загустения и раскладываю по стерилизованным банкам.

Получается обалденная вкуснятина: густая, яркая, с пикантной остринкой от перца и ароматом чеснока — и на хлеб, и к мясу, и в борщ, и просто ложкой.

Для приготовления вам понадобится: 2,5 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 6 болгарских перцев, 2–3 острых перца, 2 головки чеснока, 150 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара. Кабачки очистите, помидоры ошпарьте и снимите кожуру. Все овощи (включая перец и чеснок) пропустите через мясорубку. Переложите массу в кастрюлю, добавьте масло, соль, сахар, варите на среднем огне 40–50 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус, перемешайте. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните при комнатной температуре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику — даже те, кто не любит острое, просили добавки! Она густая и очень ароматная. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок для мягкости. Находка, а не рецепт!