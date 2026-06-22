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22 июня 2026 в 13:05

Идеальный рыбный шашлык: три рецепта для тех, кто устал от мяса

Идеальный рыбный шашлык: три рецепта для тех, кто устал от мяса Идеальный рыбный шашлык: три рецепта для тех, кто устал от мяса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Рыба на открытом огне — всегда эксперимент. В отличие от мяса, она не терпит долгого маринования и долгой жарки. Но если подойти к делу с умом, результат превзойдет ожидания.

Лосось в японском маринаде с мисо и вином

Этот рецепт родом из японской кухни, где рыбу маринуют в пасте мисо и рисовом вине. Лосось приобретает карамельную корочку и невероятную нежность. Ингредиенты: 800 г филе лосося, 3 столовые ложки светлой мисо-пасты, 2 столовые ложки сухого белого вина, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 зубчик чеснока, натертый на терке.

Лосось нарезают на стейки толщиной 2–3 см. В миске смешивают мисо, вино, сахар, соевый соус и чеснок до гладкой пасты. Обмазывают рыбу со всех сторон, укладывают в контейнер и оставляют при комнатной температуре на 20 минут. Дольше не нужно, иначе мисо перебьет вкус. Шпажки замачивают в воде на час. Нанизывают куски лосося, слегка стряхивая излишки маринада. Жарят на углях средней температуры по 4 минуты с каждой стороны. Мисо карамелизуется, создавая блестящую корочку. Подают с дольками лайма и тертым дайконом.

  • Калорийность на 100 г — 215 ккал.

  • Совет: не передерживайте рыбу в маринаде, иначе она станет слишком соленой.

Скумбрия в горчично-медовой глазури с тимьяном

Скумбрия — жирная рыба, которая обожает сладко-пряные маринады. Горчица и мед создают хрустящую глазурь, а тимьян добавляет травяную свежесть. Ингредиенты: 4 тушки скумбрии (по 250–300 г), 2 столовые ложки дижонской горчицы, 1 столовая ложка жидкого меда, сок половины лимона, 2 веточки тимьяна, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Скумбрию потрошат, удаляют головы и хвосты, промывают и обсушивают. На коже делают частые неглубокие надрезы. В миске смешивают горчицу, мед, лимонный сок, измельченные листья тимьяна и пропущенный через пресс чеснок. Добавляют соль и перец. Этой смесью щедро натирают рыбу снаружи и внутри. Оставляют на 10 минут при комнатной температуре. Нанизывают на широкие шампуры и жарят на умеренных углях по 5 минут с каждой стороны, периодически смазывая остатками глазури. Кожа должна стать темно-золотистой и хрустящей. Подают с печеным лимоном.

  • Калорийность на 100 г — 205 ккал.

  • Совет: горчица должна быть не слишком острой, чтобы не перебить вкус рыбы. Если мед густой, подогрейте его до жидкого состояния.

Рыбный шашлык на мангале: оригинальные маринады и три нестандартных рецепта Рыбный шашлык на мангале: оригинальные маринады и три нестандартных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Белая рыба в аджике с кинзой и гранатовым соком

Острый кавказский маринад придает белой рыбе (треске, судаку, пикше) яркий характер и защищает от пересыхания. Гранатовый сок добавляет пикантную кислинку. Ингредиенты: 800 г филе белой рыбы, 3 столовые ложки аджики (острой или слабожгучей), 2 столовые ложки гранатового сока (или наршараба), 1 столовая ложка оливкового масла, 40 г кинзы, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу.

Рыбу нарезают кусками по 4 см. Кинзу и чеснок мелко рубят. В миске смешивают аджику, гранатовый сок, масло, кинзу и чеснок. Добавляют соль, если аджика несоленая. Обмазывают рыбу маринадом, оставляют на 15 минут. Шпажки замачивают на 30 минут. Нанизывают рыбу, чередуя с кусочками болгарского перца. Жарят на горячих углях по 3 минуты с каждой стороны, часто переворачивая, чтобы аджика не пригорела. Подают с зеленью и соусом из мацони.

  • Калорийность на 100 г — 135 ккал.

  • Совет: аджика должна быть без уксуса, иначе она размягчит рыбу. Гранатовый сок можно заменить соком кислого винограда.

Четыре правила для рыбного шашлыка

Выбирайте рыбу с плотным мясом: лосось, скумбрия, треска, судак. Нарезайте куски одинакового размера, чтобы готовность была равномерной. Не маринуйте рыбу дольше 30 минут — кислота разрушает нежные волокна. Жарьте на углях без пламени, на расстоянии 15–20 сантиметров от жара. Готовую рыбу снимайте с огня чуть раньше, чем она полностью пропечется, — остаточное тепло догонит ее за пару минут. Подавайте с соусом на основе йогурта или сметаны, смешанным с зеленью.

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