Как сделать косметический ремонт в квартире за две недели отпуска

Как сделать косметический ремонт в квартире за две недели отпуска

Как сделать косметический ремонт в квартире за две недели отпуска

Мечтаете о свежем интерьере, но долгий ремонт пугает? Есть проверенный план, как вдохнуть новую жизнь в квартиру всего за две недели отпуска. В 2026 году это особенно актуально: стоимость материалов стабилизировалась, а в интернете появилось множество доступных обучающих роликов.

Что входит в косметический ремонт: отличие от капитального

Прежде чем покупать краску и обои, стоит разобраться, что же именно называют косметическим ремонтом. В отличие от капитального, где полностью меняют проводку, перепланируют помещения и выравнивают стены, косметический ремонт затрагивает только поверхностные слои. Это освежение, а не перестройка дома. Если ваша сантехника работает, из окон не дует, а полы не скрипят, косметический ремонт поможет быстро и без больших трат подарить квартире новый вид. Его главная цель — устранить мелкие дефекты и создать ощущение чистоты и обновления.

Типичный список работ по косметическому ремонту включает замену обоев или покраску стен, обновление потолка (побелку, покраску или оклейку), замену напольного покрытия на кухне и в прихожей, а также замену плинтусов и наличников на дверях. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро получить результат без капитальных вложений.

Неделя 1: подготовка, закупка, демонтаж, выравнивание стен

Успех любой стройки на 90% зависит от подготовки и планирования. Воспользуйтесь своим отпуском с умом, разбив его на два этапа. Начните с первого отпускного дня. Вместо того чтобы сразу хвататься за инструменты, сядьте с ручкой и бумагой. Нарисуйте план комнаты и укажите, какие именно проблемы вы хотите исправить. Например: в одной комнате обои отошли в углу, в другой — потрескалась краска. Список из двух-трех ключевых задач поможет не распыляться. Затем съездите в строительный гипермаркет. Чтобы сэкономить, базовые вещи вроде шпаклевки и грунтовки лучше покупать сразу большими упаковками. Декор, наоборот, можно докупить позже.

Что входит в косметический ремонт: отличие от капитального Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следующие три дня — самые пыльные и трудоемкие. Освободите комнаты от мебели, закройте пол и оставшуюся мебель пленкой. Снимите старые обои, отбив шпателем предварительно смоченные водой участки. Демонтируйте старые плинтусы, розетки и выключатели. Если потолок был побелен, смойте мел. Ваша задача — добраться до черновой отделки.

В оставшиеся дни первой недели займитесь выравниванием. Зашпаклюйте трещины и выбоины. Грунтовка — важнейший этап, который многие пропускают, а зря. Она укрепляет основание и улучшает сцепление с финишной отделкой. Хорошо загрунтованная стена не будет осыпаться, и новые обои на ней продержатся дольше. После высыхания грунтовки отшлифуйте стены для идеальной гладкости. В выходные можно дать отдохнуть и себе, и свежеоштукатуренным стенам.

Неделя 2: покраска/оклейка, пол, плинтусы, двери, финиш

К началу второй недели основание должно быть готово. Теперь работа пойдет быстрее, и вы увидите реальные результаты. Важное правило: сначала приводят в порядок потолок, затем — стены, и только потом — пол. Начните с потолка: загрунтуйте и покрасьте его валиком с длинной ручкой. Дальше — стены. Это самый ответственный этап. Если вы выбрали покраску, наносите краску в два слоя валиком, давая каждому хорошо просохнуть. Если обои — клейте их встык, тщательно разглаживая, чтобы не было пузырей.

Когда стены и потолок готовы, можно браться за пол. Если старое покрытие в хорошем состоянии, его можно просто отмыть и постелить новые ковры. Самый быстрый способ обновить пол — использовать ламинат или кварцвиниловую плитку. Они укладываются за день-два. Завершающий штрих — установка новых плинтусов, которые скроют щели у стен, и наличников на двери. Это придаст помещению законченный, аккуратный вид.

В последние дни отпуска займитесь чисткой, вывезите мусор и верните мебель на место. Протрите стены от пыли, расставьте акценты — например повесьте новые шторы или замените ручки на шкафах.

Бюджетный косметический ремонт: на чем сэкономить

Ремонт за две недели не обязательно должен разорить вас. Есть несколько проверенных способов сэкономить.

Сделайте демонтаж и подготовку сами. Снять старые обои или сбить старую плитку можно и без специальных навыков.

Не трогайте то, что работает. Если сантехника исправна, а розетки не искрят, не меняйте их.

Выбирайте недорогие, но качественные материалы. Вместо дорогих флизелиновых обоев можно использовать бумажные, а вместо паркета — качественный ламинат.

Покупайте материалы в строительных гипермаркетах, где действуют программы лояльности и скидки на объем.

Бюджетный косметический ремонт: на чем сэкономить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие работы лучше доверить мастерам при сжатых сроках

Чтобы точно уложиться в две недели, часть работ лучше доверить профессионалам, особенно если у вас нет опыта.

Электрика: если в процессе демонтажа вы повредили проводку, доверьте ее ремонт квалифицированному электрику. От этого зависит ваша безопасность.

Сантехника: замена стояков или сложный монтаж ванной комнаты лучше поручить сантехнику.

Укладка сложного напольного покрытия: для укладки паркета или керамогранита требуется специальное оборудование и навыки.

Чек-лист: что нужно купить и сделать до начала отпуска

Чтобы две недели прошли максимально продуктивно, вот список необходимых дел:

Инструменты: шпатели, валики, кисти, малярный скотч, строительный миксер для замешивания смесей, защитная пленка и перчатки.

Черновые материалы: грунтовка, стартовая и финишная шпаклевка, сухие смеси.

Чистовые материалы: обои, краска, ламинат или линолеум, клей, плинтусы.

Составьте подробный график работ на каждый день, чтобы не допустить простоев. Заранее договоритесь с друзьями о помощи с выносом мебели или арендуйте грузовое такси.

О чем нельзя забывать во время косметического ремонта

Вот несколько важных советов, которые дополнят пошаговый план и помогут избежать типичных ошибок при косметическом ремонте за две недели.

Совет 1. Начинайте с самой сложной комнаты. Если в квартире их несколько, сначала займитесь той, где больше всего объема работы.

Совет 2. Используйте ночник вместо верхнего света при шпаклевке. При выравнивании стен включите настольную лампу и направьте свет вдоль поверхности. Боковой подсветкой видны все неровности, которые при верхнем свете незаметны. Это профессиональный трюк, который сэкономит время на переделках.

Совет 3. Сохраняйте образцы материалов. После закупки отрежьте маленькие кусочки обоев, оставьте баночку с краской. Напишите на них название комнаты. Если что-то пойдет не так (появится царапина, потребуется подкрасить), вы сможете быстро подобрать нужный оттенок.

О чем нельзя забывать во время косметического ремонта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет 4. Перед оклейкой обоев протрите стены едва влажной тряпкой. После шлифовки на стенах остается тонкая пыль. Если ее не удалить, клей не схватится должным образом и обои начнут пузыриться или отходить. Движения должны быть легкими, чтобы не размочить шпаклевку.

Совет 5. Не экономьте на малярном скотче. Дешевый скотч оставляет следы клея, которые потом трудно отмыть. Качественный легко снимается, не повреждает поверхность и позволяет делать четкие границы при покраске.

Совет 6. Фотографируйте этапы скрытых работ. Перед тем как зашпаклевать штробу с проводкой или закрыть трубы, сделайте снимок с линейкой или рулеткой на фоне. В будущем, если понадобится сверлить стену, вы точно будете знать, где проходят коммуникации.

Совет 7. В жару не открывайте окна настежь при высыхании. Быстрое испарение влаги приводит к растрескиванию шпаклевки и краски. Лучше проветривать помещение приоткрытым окном или использовать вентилятор, направляя поток воздуха не на стены, а в сторону.

Совет 8. Не храните обои и краску в холодном помещении. Если вы ремонтируете зимой, до начала работ держите материалы в тепле не менее суток. Холодные обои при наклеивании дадут усадку, а краска станет слишком густой. То же касается ламината — ему нужно отлежаться при комнатной температуре 48 часов, чтобы «привыкнуть» к влажности.

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