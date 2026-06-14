Старый гвоздь выскочит за минуту: домашние хитрости помогают не портить дерево

Старые гвозди в досках — настоящая головная боль при ремонте. Особенно сложно, когда шляпка утоплена в дереве и зацепиться инструментом почти невозможно. Но опытные мастера давно используют простые способы, которые помогают справиться без лишней силы и повреждений.

Если шляпка хоть немного выступает, помогут плоскогубцы. Их нужно завести как можно глубже и аккуратно прокручивать, одновременно вытягивая гвоздь вверх. Для маленьких гвоздей иногда используют обычную вилку, подложив под нее отвертку как опору.

Есть и другой трюк — слегка нагреть шляпку зажигалкой. Металл расширяется, и гвоздь начинает выходить легче. А если ничего не помогает, рядом осторожно вбивают второй гвоздь, чтобы расшатать старый крепеж. Главное — не торопиться и не раскачивать инструмент в стороны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что старые гвозди стали выходить намного проще и без сколов на дереве. А еще она советует перед работой капнуть немного масла на место крепления — так металл легче сдвигается с места.

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