Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 13:08

Цветник без суеты и полива каждый день: лаватера дает яркие кусты все лето легко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаватера подходит тем, кто хочет яркую клумбу без сложного ухода. Она быстро разрастается и украшает участок нежными цветами все лето.

Агроном Ирина Сушилова советует высевать семена в мае, когда земля прогрета до +12–15 °C. В каждую лунку кладут по 2–3 семени, соблюдая расстояние 30–40 см. Всходы появляются дружно и быстро.

Растение предпочитает солнечные места и легкую почву без застоя влаги. Полив нужен умеренный, высокие побеги можно подвязать. Увядшие цветки лучше удалять для продолжительного цветения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что лаватера почти не требует внимания. Она советует подкармливать кусты раз в сезон, чтобы цветение стало еще пышнее.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
семена
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.