Цветник без суеты и полива каждый день: лаватера дает яркие кусты все лето легко

Лаватера подходит тем, кто хочет яркую клумбу без сложного ухода. Она быстро разрастается и украшает участок нежными цветами все лето.

Агроном Ирина Сушилова советует высевать семена в мае, когда земля прогрета до +12–15 °C. В каждую лунку кладут по 2–3 семени, соблюдая расстояние 30–40 см. Всходы появляются дружно и быстро.

Растение предпочитает солнечные места и легкую почву без застоя влаги. Полив нужен умеренный, высокие побеги можно подвязать. Увядшие цветки лучше удалять для продолжительного цветения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что лаватера почти не требует внимания. Она советует подкармливать кусты раз в сезон, чтобы цветение стало еще пышнее.

