HR-эксперт ответила, может ли 8 июля стать выходным днем HR-эксперт Зулия Лоикова: новый выходной может создать сложности для бизнеса

Дополнительный выходной день 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности может создать дополнительные сложности и нагрузку для бизнеса, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что праздник вписывается в государственную политику по укреплению семейных ценностей и может помочь решить демографические проблемы.

Нужно четко прописать, как будет оплачиваться этот день, из каких источников он будет финансироваться, как это скажется на производственных процессах и бюджете компании. В этом году мы наблюдаем серьезную просадку у малого и среднего бизнеса, который испытывает реальные сложности из-за ограничений рекламных площадок, низкой покупательской способности и кризиса в экономике в целом, — заявила Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что создание выходного дня возможно через внесение поправок в Трудовой кодекс. Однако, по ее словам, новый выходной необходимо будет предоставить всем категориям граждан.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что необходимо ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. По его словам, размер выплат должен зависеть от числа детей.