Освобождение Константиновки Вооруженными силами России стало ударом по украинской пропаганде, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, успехи российской армии на фронте сплачивают общество на фоне информационных атак Киева.

Для России освобождение Константиновки имеет не только военное, но и символическое значение на фоне беспрецедентной по своему масштабу информационно-психологической операции [Украины]. Я имею в виду то, как пытаются расшатать наше общество. И в этом случае наши военные успехи — отрезвляющий препарат [для Киева]. Это позволяет нам консолидировать граждан. ВС РФ наносят гораздо более серьезные и чувствительные удары. Однако западная и украинская пропаганда не позволяет говорить населению о масштабах. Они атакуют точечно и включают свои пропагандистские механизмы, чтобы попытаться деморализовать общество. Но мы свои успехи на фронте используем как противоядие против этих попыток, — сказал Ярошенко.