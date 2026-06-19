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19 июня 2026 в 17:30

Один рецепт варенья для всех ягод: соотношение 1:1 с сахаром — просто и надежно

Фото: D-NEWS.ru
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Универсальный рецепт варенья, который подойдет для любых ягод, — это простой и надежный способ заготовки на зиму.

Классическое соотношение ягод и сахара 1:1 (на 1 кг ягод 1 кг сахара) обеспечивает идеальную сладость и густоту. Варенье получается ароматным, с красивым цветом и хорошо хранится в прохладном месте. Это основа для клубники, малины, смородины, вишни и других ягод.

Для приготовления понадобится: 1 кг любых ягод, 1 кг сахара.

Способ приготовления: ягоды переберите, вымойте, обсушите. В кастрюле с толстым дном смешайте ягоды с сахаром, оставьте на 2–4 часа, чтобы они пустили сок. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая и снимая пену. Варите 20–30 минут до загустения. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить по этому рецепту варенье из клубники. Результат полностью оправдал ожидания — варенье получилось густым и ароматным. Совет: для желеобразного состояния перед варкой добавьте к ягодам сок половины лимона.

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Проверено редакцией
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Один рецепт варенья для всех ягод: соотношение 1:1 с сахаром — просто и надежно Универсальный рецепт варенья, который подойдет для любых ягод — это простой и надежный способ заготовки на зиму.
1 кг любых ягод
1 кг сахара
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Ягоды переберите, вымойте, обсушите. В кастрюле с толстым дном смешайте ягоды с сахаром, оставьте на 2-4 часа, чтобы они пустили сок.
Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая и снимая пену. Варите 20-30 минут до загустения.
Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте до остывания.
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