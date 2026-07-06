Перестала варить рассольник по 3 часа. Делаю заготовку за час — зимой только картошку добавляю, и обед готов

Зимой, когда в доме пахнет холодом, так хочется чего-то родного и согревающего. Раньше я варила рассольник часами, а теперь заготавливаю его основу летом, и это экономит мне уйму времени. Беру свежие огурцы, сочную морковь, репчатый лук и, конечно, перловку — и готовлю заправку, которая зимой превращается в наваристый суп за считаные минуты.

Получается обалденная заготовка: насыщенная основа для рассольника с ярким вкусом солёных огурцов и ароматом овощей. Зимой остаётся только вскипятить бульон, добавить картошку и пару ложек этой заправки — и через 20 минут на столе ароматный суп, который пахнет летом и согревает душу. Это настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг солёных огурцов, 500 г лука, 500 г моркови, 300 г отварной перловой крупы, 150 г томатной пасты, 50 г зелени, 100 мл растительного масла, 50 г сахара, 200 мл огуречного рассола, соль по вкусу. Огурцы натрите на крупной тёрке, лук нарежьте кубиками, морковь измельчите. В глубокой сковороде обжарьте лук с морковью на масле 15–20 минут. Добавьте томатную пасту, варёную перловку, зелень, сахар и соль, прогрейте 5–7 минут. Разложите по стерильным банкам, залейте рассолом и стерилизуйте 20–25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже приготовила эту заправку — зимой суп варится за 20 минут, и вкус как у бабушки! Удобно, быстро и очень экономно. Кстати, вместо свежих огурцов можно взять солёные — вкус станет ещё насыщеннее. Находка, а не рецепт!