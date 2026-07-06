Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 16:30

Глава профсоюза ответил, как решится проблема с дефицитом медработников

Глава профсоюза Домников: выпускники медвузов закроют дефицит работников

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выпускники медицинских вузов уже в августе частично закроют дефицит кадров в сфере здравоохранения, заявил НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Он отметил, что сейчас в отрасли недостаточно сотрудников.

Один из важнейших проектов — закрепление всех выпускников медицинских вузов, колледжей и училищ за наставниками. Уже через месяц, в августе, выпускники придут и будут работать в наших лечебных учреждениях. Мы очень надеемся, что они сейчас серьезно поправят ситуацию, — заявил Домников.

Глава профсоюза подчеркнул, что проект «Медицинские кадры» должен быть реализован до 2030 года. По его словам, к этому моменту дефицит медицинских кадров может быть сведен к нулю.

Ранее экономист Михаил Задорнов рассказал, что в ближайшие годы в России можно ожидать полную занятость, при которой все желающие будут иметь работу. По его словам, такому развитию событий будут способствовать три фактора: демография, миграционный отток и снижение инвестиций.

Общество
работники
выпускники
медработники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии опровергли слухи о приостановке выдачи виз россиянам
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.