Глава профсоюза ответил, как решится проблема с дефицитом медработников

Выпускники медицинских вузов уже в августе частично закроют дефицит кадров в сфере здравоохранения, заявил НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Он отметил, что сейчас в отрасли недостаточно сотрудников.

Один из важнейших проектов — закрепление всех выпускников медицинских вузов, колледжей и училищ за наставниками. Уже через месяц, в августе, выпускники придут и будут работать в наших лечебных учреждениях. Мы очень надеемся, что они сейчас серьезно поправят ситуацию, — заявил Домников.

Глава профсоюза подчеркнул, что проект «Медицинские кадры» должен быть реализован до 2030 года. По его словам, к этому моменту дефицит медицинских кадров может быть сведен к нулю.

Ранее экономист Михаил Задорнов рассказал, что в ближайшие годы в России можно ожидать полную занятость, при которой все желающие будут иметь работу. По его словам, такому развитию событий будут способствовать три фактора: демография, миграционный отток и снижение инвестиций.