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07 июля 2026 в 18:28

ВСУ подорвали мирного жителя дроном в районе Энергодара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль на автодороге Энергодар — Запорожская ТЭС, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на канале в МАКСе. По его данным, на трассу также были сброшены суббоеприпасы, в результате чего произошел подрыв другого автомобиля.

В результате атаки дрона загорелся гражданский автомобиль. Владелец транспортного средства был эвакуирован из горящего автомобиля и доставлен в приемное отделение МСЧ‑145. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован в хирургическое отделение, — написал он.

Ранее Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются взять под огневой контроль подъездные дороги к городу. По его словам, за последние месяцы противник скорректировал тактику, из-за чего передвижение по отдельным участкам дорог периодически становится опасным.

До этого Министерство транспорта региона сообщило, что на территории Запорожской области приостановили автобусные пассажирские перевозки. Отмечалось, что ограничения были введены в нескольких населенных пунктах.

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Энергодар
Запорожская область
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