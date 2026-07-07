ВСУ подорвали мирного жителя дроном в районе Энергодара

Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль на автодороге Энергодар — Запорожская ТЭС, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на канале в МАКСе. По его данным, на трассу также были сброшены суббоеприпасы, в результате чего произошел подрыв другого автомобиля.

В результате атаки дрона загорелся гражданский автомобиль. Владелец транспортного средства был эвакуирован из горящего автомобиля и доставлен в приемное отделение МСЧ‑145. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован в хирургическое отделение , — написал он.

Ранее Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются взять под огневой контроль подъездные дороги к городу. По его словам, за последние месяцы противник скорректировал тактику, из-за чего передвижение по отдельным участкам дорог периодически становится опасным.

До этого Министерство транспорта региона сообщило, что на территории Запорожской области приостановили автобусные пассажирские перевозки. Отмечалось, что ограничения были введены в нескольких населенных пунктах.