Более 20 атак зафиксировали при обстреле Днепрорудного

Более 20 атак зафиксировали при обстреле Днепрорудного

Более 20 атак зафиксировано при артиллерийском обстреле Днепрорудного Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он уточнил, что в городе сохраняется угроза повторных ударов.

Идет артиллерийский обстрел города Днепрорудное, зафиксировано более 20 атак. Работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Опасность повторных атак сохраняется, — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела поврежден многоквартирный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница пострадала в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Женщину с осколочным ранением плеча госпитализировали, также повреждения получило транспортное средство.

До этого губернатор Александр Гусев Воронежской области сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в двух муниципалитетах области повреждены частные дома, гаражи и автомобили. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.