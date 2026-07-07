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07 июля 2026 в 13:14

Более 20 атак зафиксировали при обстреле Днепрорудного

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 20 атак зафиксировано при артиллерийском обстреле Днепрорудного Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он уточнил, что в городе сохраняется угроза повторных ударов.

Идет артиллерийский обстрел города Днепрорудное, зафиксировано более 20 атак. Работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Опасность повторных атак сохраняется, — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела поврежден многоквартирный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница пострадала в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Женщину с осколочным ранением плеча госпитализировали, также повреждения получило транспортное средство.

До этого губернатор Александр Гусев Воронежской области сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в двух муниципалитетах области повреждены частные дома, гаражи и автомобили. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.

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