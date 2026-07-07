Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей

Партнеры мессенджера МАКС смогут использовать мини-приложение для продвижения своего бренда, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. По словам специалистов, нововведение позволит предпринимателям автоматизировать работу с клиентами.

Бизнес-партнерами МАКСа стали более 500 тыс. компаний и организаций. Новый способ взаимодействия с платформой позволяет предпринимателям решать задачи в мессенджере без перехода по внешним ссылкам. Благодаря мини-приложению они могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, использовать готовые интеграции с CRM или чат-бот-платформами и создавать каналы для продвижения бренда. При этом партнерам будет доступна возможность запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложений, а также получить консультацию у поддержки, — поделились представители мессенджера.

Они добавили, что мини-приложение можно найти через строку поиска, в меню настроек профиля пользователя или в чат-боте МАКСа для бизнеса. В этом канале, по словам специалистов, также предоставляется подробная информация о возможностях, новостях, обновлениях и инструментах для взаимодействия с клиентами.

Ранее сообщалось, что более 16 млн российских самозанятых теперь могут использовать специальную бизнес-платформу в мессенджере МАКС. Это поможет им сделать свои бренды более узнаваемыми и привлечь новых клиентов.