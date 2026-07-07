Одессита в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус Шесть человек в масках похитили мужчину в Одессе и обезвредили прохожих

Шестеро неизвестных в камуфляже похитили мужчину в Одессе, сообщил Telegram-канал «Одесса INFO». На опубликованных кадрах видно, как люди в масках подходят к мужчине, лежащему на земле возле жилого дома только в нижнем белье, после чего хватают его за руки и ноги и затаскивают в микроавтобус.

Очевидцы попытались вмешаться: одна из женщин ударила метлой по автомобилю, а прохожие выкрикивали оскорбления в адрес похитителей. После того как прохожих облили из газового баллончика, им пришлось отойти, а микроавтобус уехал с места происшествия.

Ранее украинская певица Камалия, поддерживающая ВСУ, заявила в социальных сетях, что сотрудники территориального центра комплектования похитили ее двоюродного брата. По словам артистки, мужчина является инвалидом с детства и работает преподавателем в одном из киевских университетов. Она утверждает, что его удерживают в военкомате в Буче, где на него надели наручники, избивают и угрожают убийством, требуя подписать документы.