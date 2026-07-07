«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев призвал правоохранительные органы проверить деятельность коуча Игоря Лузина, который утверждает, что способен вернуть зрение и исцелять от тяжелых болезней с помощью «энергии» и «силы мысли» по телефону. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что подобные практики являются опасным шарлатанством, наносящим вред доверчивым гражданам России.

Возвращение зрения и лечение тяжелых заболеваний «силой мысли» и «энергией» по телефону через родственников — это настоящее шарлатанство. «Целитель» Лузин опасен, потому что приносит двойной вред. Во-первых, он вводит в заблуждение тех, кто ему доверился. Никакого исцеления не происходит. Во-вторых, вместо того чтобы обращаться к профильным врачам и получать действенную помощь, люди упускают бесценное время во время сессий с шарлатаном. Это прямой ущерб здоровью. В-третьих, «целитель» берет крупные суммы у граждан, которые часто отдают последние деньги. Похоже на мошенническую схему. Считаю, что правоохранительным органам нужно обратить внимание на Лузина, — высказался Толмачев.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России нужно продолжить ограничивать рекламу магических услуг после инцидента в Туве, где дом многодетной семьи забросали камнями по совету гадалки. По его словам, среди россиян также важно проводить просветительскую работу о деятельности лжепророков.