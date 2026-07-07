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07 июля 2026 в 14:51

Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во Владивостоке местные жители пожаловались на то, что мигранты в одном из дворов самовольно организовали платную парковку, пишет Readovka.news со ссылкой на представителя местного общественного объединения. По его словам, граждане Узбекистана запрещают жильцам парковаться рядом с прилегающим к дому косогором, хотя территория фактически не относится к стоянке.

Предприимчивые иностранцы предлагают горожанам парковочные места за 150 рублей в сутки. При этом «бизнесмены» не выдают никаких чеков и не располагают кассовым аппаратом. Более того, жителям не предоставили никакой информации о компании, якобы предоставляющей услуги. Владивостокчане попросили компетентные органы проверить законность этой деятельности и принять соответствующие меры.

Ранее в Рязани правоохранители выдворили троих мигрантов, отбывавших срок наказания за преступления. Их пребывание на территории России признали нежелательным.

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