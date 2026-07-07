В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот

Вдовы погибших участников спецоперации, которые сами являются детьми-сиротами, теперь смогут получить внеочередную жилищную выплату, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, новый законопроект призван устранить правовую несправедливость, с которой сталкивались семьи героев, оставшиеся без крыши над головой.

Государство взяло на себя обязательство обеспечивать жильем детей-сирот. Многие из этих ребят, выросшие без родителей, пошли защищать Родину в зону СВО. Они отдали свой долг стране, но не успели получить то, что им положено по закону. А после гибели военнослужащего его вдова, которая сама является сиротой и осталась с общими детьми, оказывалась в правовой ловушке — очередь на жилье для супруга аннулировалась. Новый законопроект исправляет эту несправедливость. Мы даем право на внеочередную жилищную выплату вдовам погибших героев из числа сирот. Это не просто льгота, а восстановление социальной справедливости и выполнение обязательств перед теми, кто отдал жизнь за страну. Вдова и дети погибшего бойца не должны остаться без крыши над головой, — сказал Чаплин.

Он добавил, что средства на эти цели будут выделяться в рамках уже существующих государственных программ, дополнительных расходов бюджета не потребуется. По его словам, закон требует доработки в части четких критериев нуждаемости, но принципиальное решение уже принято.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что две пенсии в России могут получать граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно. По его словам, это касается, в частности, военнослужащих, участников боевых действий и космонавтов.