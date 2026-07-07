Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры

Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры

Житель Нового Уренгоя предстанет перед судом за выстрел в своего знакомого в ходе словесной перепалки, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО. Инцидент с травматическим пистолетом произошел в марте в микрорайоне Коротчаево.

[Задержанный] обвиняется по [статье] УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия», — уточнили в прокуратуре.

Мужчина выстрелил в оппонента на почве личной неприязни. Пострадавший получил ранение в районе левой ключицы — его госпитализировали. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении нападавшего, в ближайшее время его дело рассмотрит Новоуренгойский городской суд.

Ранее 17-летний юноша во дворе своего дома в селе Панфилово Калманского района Алтайского края выстрелил из пневматического ружья и попал в ногу находившемуся на улице ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело.