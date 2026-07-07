ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу

ВСУ предпринимают попытки взять под огневой контроль подъездные дороги к Энергодару, периодически по ним опасно передвигаться, заявил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов местному телеканалу «ЭНТВ». По его словам, противник существенно скорректировал свою тактику за последние месяцы.

Враг, вы видите, изменил тактику за последние пару месяцев. И фактически взял под огневой контроль основные наши дороги, которые ведут к Энергодару. Сейчас по ним, бывают периоды, когда действительно передвигаться опасно, — сказал Пухов.

Глава города призвал жителей Энергодара по возможности временно сократить или вовсе отказаться от поездок по дорогам в окрестностях населенного пункта. Он также попросил с вниманием относиться к указаниям военнослужащих на блокпостах. Жителям Энергодара, которые собираются ехать в сторону Мелитополя, Каменки или Васильевки, рекомендуется отслеживать оперативные сообщения о возможной угрозе от беспилотников — для этого стоит следить за публикациями в мониторинговых каналах.

Ранее Министерство транспорта региона сообщило, что на территории Запорожской области приостановили автобусные пассажирские перевозки. Отмечалось, что ограничения были введены в нескольких населенных пунктах.