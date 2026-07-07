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07 июля 2026 в 15:46

Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России

Политолог Перенджиев: НАТО провоцирует Россию на удар по себе

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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НАТО целенаправленно пытается вынудить Россию нанести удар по государствам — членам объединения, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Однако, по его словам, Москва пытается не выходить за границы Украины.

К сожалению, НАТО может начать полномасштабную войну против России. Хотя оно и так является полнокровным участником украинского кризиса. Москва все-таки пытается не выходить за границы территории Украины, но Альянс хочет расширить этот конфликт, спровоцировав нас. НАТО всячески помогает ВСУ бить по РФ, речь идет и о маршрутах, и о методических моментах. Оно уже работает на Киев в плане обеспечения беспилотниками. В России понимают, что по нам бьют именно натовские дроны. Нас все время вынуждают ударить именно по территориям членов объединения, прежде всего по странам Балтии и Польше, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что Россия осознает наличие статьи 5 НАТО, но тщательно оценивает возможные угрозы. Однако, по мнению политолога, в случае возникновения сложной ситуации Москву могут вынудить нанести удар по странам Альянса, так как это станет единственным способом защитить мирное население.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Никонов заявил, что на открывшемся саммите НАТО участники обсудят вопрос ослабления или даже уничтожения России. По его словам, это традиционная повестка Альянса с самого его основания.

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