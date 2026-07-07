Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине Войтоловский исключил серьезное обсуждение ЯО на Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО в Анкаре не планируется обсуждать вопрос о размещении ядерного оружия на территории Украины, предположил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в беседе с ИС «Вести». По его мнению, даже попытка Киева поднять эту тему не приведет к серьезному обсуждению со стороны стран — членов Альянса.

Совершенно очевидно, что это переход конфликта на новую стадию, это риск ядерной эскалации. Россия этого не потерпит. Даже если конфликт будет завершен, а потом Киев попытается попросить у стран НАТО размещение ядерного оружия — это в принципе вернет ситуацию к военному конфликту, потому что это то, из-за чего мы вынуждены были начинать специальную военную операцию, — сказал эксперт.

Войтоловский добавил, что американская сторона в первую очередь не позволит подобное развитие событий. Он уверен, что руководство США прекрасно понимает возможную реакцию России на такие шаги и то, к каким последствиям это приведет. По его словам, американцы никогда не позволят британцам или французам обсуждать подобные вопросы, даже если возникнут инициативные лица.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на слова Литвы о снятии запрета на ядерное оружие заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.