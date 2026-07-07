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07 июля 2026 в 15:30

Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине

Войтоловский исключил серьезное обсуждение ЯО на Украине на саммите НАТО

Анкара, Турция, центральная площадь во время саммита глав государств военного альянса НАТО Анкара, Турция, центральная площадь во время саммита глав государств военного альянса НАТО Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На саммите НАТО в Анкаре не планируется обсуждать вопрос о размещении ядерного оружия на территории Украины, предположил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в беседе с ИС «Вести». По его мнению, даже попытка Киева поднять эту тему не приведет к серьезному обсуждению со стороны стран — членов Альянса.

Совершенно очевидно, что это переход конфликта на новую стадию, это риск ядерной эскалации. Россия этого не потерпит. Даже если конфликт будет завершен, а потом Киев попытается попросить у стран НАТО размещение ядерного оружия — это в принципе вернет ситуацию к военному конфликту, потому что это то, из-за чего мы вынуждены были начинать специальную военную операцию, — сказал эксперт.

Войтоловский добавил, что американская сторона в первую очередь не позволит подобное развитие событий. Он уверен, что руководство США прекрасно понимает возможную реакцию России на такие шаги и то, к каким последствиям это приведет. По его словам, американцы никогда не позволят британцам или французам обсуждать подобные вопросы, даже если возникнут инициативные лица.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на слова Литвы о снятии запрета на ядерное оружие заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.

Россия
НАТО
Анкара
Украина
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