В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек

В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек Депутат Останина: детей в школах нельзя разделять по половому признаку

Детей в школах не следует разделять по половому признаку, заявила «Ридусу» председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что такой опыт уже был в истории страны.

Молодые люди откладывают вступление в брак не потому, что мальчики и девочки вместе учились, а по совершенно другим причинам, лежащим в материальной плоскости, — заявила Останина.

Депутат подчеркнула, что семейные ценности воспитываются культурой с раннего детства, а не раздельным обучением. По ее словам, подобная система в школах не гарантирует прочность будущих браков.

Ранее священник Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек. По его мнению, эта мера снизит случаи школьного буллинга и повысит общую успеваемость.