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07 июля 2026 в 15:26

В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек

Депутат Останина: детей в школах нельзя разделять по половому признаку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Детей в школах не следует разделять по половому признаку, заявила «Ридусу» председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что такой опыт уже был в истории страны.

Молодые люди откладывают вступление в брак не потому, что мальчики и девочки вместе учились, а по совершенно другим причинам, лежащим в материальной плоскости, — заявила Останина.

Депутат подчеркнула, что семейные ценности воспитываются культурой с раннего детства, а не раздельным обучением. По ее словам, подобная система в школах не гарантирует прочность будущих браков.

Ранее священник Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек. По его мнению, эта мера снизит случаи школьного буллинга и повысит общую успеваемость.

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