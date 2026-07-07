«Детям станет легче»: Онищенко о новом формате обучения первоклассников

Академик РАН Геннадий Онищенко одобрил инициативу Минпросвещения РФ об отмене домашнего задания для первоклассников. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что этот шаг положительно скажется на здоровье детей.

Детям, конечно, станет легче [после отмены домашнего задания в первых классах]. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей, — сказал Онищенко.

При этом он отметил, что учителям предстоит столкнуться с трудностями, так как им придется адаптировать школьную программу для младших классов. Более того, по словам академика, теперь изученный с первоклассниками материал нужно будет дополнительно закреплять на уроках.

Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что с 1 сентября 2026 года для первоклассников будет отменено обязательное выполнение домашних заданий. По информации ведомства, изменения были внесены в действующие рекомендации по учебному процессу.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал идею о включении в школьную программу произведений о спецоперации. Он также отметил важность введения нового предмета, который будет рассказывать о судьбах героев СВО.