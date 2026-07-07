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07 июля 2026 в 15:27

Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в среду, 8 июля, проведет по видеосвязи совещание с правительством, сообщает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС. На мероприятии будет обсуждаться работа транспортного и топливного комплекса РФ.

Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладами выступят зампредседателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих актуальных вопросов.

Ранее Путин заявил, что одним из приоритетов российской экономики является поддержка отечественных производителей, направляющих продукцию на экспорт. Глава государства отметил, что России в 2025 году удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% по сравнению с 2024 годом.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение о полном запрете экспорта дизтоплива из России пока не принято, но этот вопрос остается на рассмотрении. По его словам, правительство предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в полном объеме.

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